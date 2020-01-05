Токийская прокуратура изъяла паспорта Гона у его адвокатов

В воскресенье, 5 января, прокуратура Токио на основании судебного ордера изъяла паспорта бывшего главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Документы были изъяты из офиса адвокатов Гона. Речь идет о бразильском, ливанском и французском паспортах (гражданином этих стран он является). Прокуратура токийского округа намерена изучить данные о передвижениях бывшего главы автомобилестроительного альянса по этим документам.

Также сообщается, что адвокаты Гона изначально не хотели добровольно выдать паспорта сотрудникам правоохранительных органов, ссылаясь на то, что это невозможно без согласия их обладателя. Документы удалось получить только после соответствующего судебного постановления.

Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Он обвинялся в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму $16 млн. Гона несколько раз отпускали под залог и снова арестовывали.