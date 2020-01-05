Командующий армией Ирана усомнился в наличии у США смелости начать войну

У Вашингтона не хватит духу вступить с Тегераном в военный конфликт, заявил командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави, передает Reuters.

«В будущем потенциальном конфликте, на развязывание которого, я думаю, у них [американцев] не хватит смелости, станет понятно, к чему надо будет относить цифры пять и два», — сказал он.

Таким образом Мусави отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который пригрозил Тегерану ударом по 52 целям в стране в случае атаки против интересов США. 52 — это также число американских заложников, захваченных Ираном в посольстве США в Тегеране во время исламской революции 1979 года.

Тегеран говорил о возможной военной атаке на США после проведенной по приказу Трампа операции, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.