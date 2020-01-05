Германия решила убедить Иран не отвечать США на убийство Сулеймани

Ликвидация США иранского генерала Касема Сулеймани привела к непредсказуемой ситуации в регионе, и ослабить напряженность на Ближнем Востоке стало сложнее, однако Германия попытается не допустить развития конфликта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает газета Bild am Sonntag.

«В ближайшие дни мы будем использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, в том числе в переговорах с Ираном», — сообщил Маас. По его словам, любая провокация сейчас может привести к «неконтролируемому витку насилия», последствия которого будут непредсказуемы не только для Ближнего Востока, но и для безопасности Европы.

Министр добавил, что после ликвидации иранского генерала он тесно сотрудничает с коллегами из Франции и Великобритании, а также с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и американским госсекретарем Майком Помпео.

Военные США нанесли авиаудар в районе аэропорта в Багдаде с целью устранить иранского командующего в ночь на 3 января. Операцию они провели по приказу американского президента Дональда Трампа. До нее в Багдаде несколько дней проходили демонстрации против США, ответственными за которые Вашингтон посчитал проиранские силы. По данным Минобороны США, Сулеймани участвовал в организации атак на базы международной коалиции в Ираке.