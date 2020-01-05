Минобороны Британии назвало ликвидацию Сулеймани правом США

Соединенные Штаты вправе защищать своих граждан от угрозы, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе телефонных переговоров со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщило британское ведомство в Twitter. Так он отреагировал на ликвидацию США иранского генерала Касема Сулеймани.

«Согласно международному праву США имеют право защищаться от тех, кто представляет непосредственную угрозу для их граждан», — заявил Уоллес. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон призывают все стороны к деэскалации ситуации вокруг Ирана.

В ночь на 3 августа американские военные провели ракетный обстрел в районе аэропорта Багдада, в ходе которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Они выполняли операцию по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего иранского генерала «террористом номер один в мире». По его словам, он был причастен к гибели большого числа демонстрантов и военных США.

Пентагон объяснил ликвидацию Сулеймани «оборонительными действиями». В российском МИДе случившееся назвали грубым нарушением международного права и предупредили, что операция приведет к усилению конфликта на Ближнем Востоке.