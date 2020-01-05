Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии

Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

Изменения в семейном законодательстве необходимы: в частности, важно судебное предписание, которое обезопасит женщину и детей «от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю», и «спасет сотни жизней тех, кто не может себя защитить», заявила Поклонская. Она предложила россиянам поучаствовать в поправках к проекту, отметив, что внесет свои после праздников.

Ранее закон о домашнем насилии раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, он является разрушительным для института семьи — подобное происходит в странах Европы, где «нет понимания обычаев, традиций» и где «выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком».

Законопроект о домашнем насилии пока не внесли на рассмотрение в Госдуму, его текст опубликован на сайте Совфеда. Документ дает определение семейно-бытовому насилию и вводит выдачу защитных предписаний, которые оградят жертву от агрессора. В середине декабря ВЦИОМ провел опрос среди населения, оценив число одобряющих закон россиян. Так, за него высказались 70% респондентов, маловажным вопрос посчитали 17% опрошенных.