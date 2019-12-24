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Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, назвав его разрушительным для института семьи. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает ЧГРТК «Грозный».

«В России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи», — сказал он. По словам Кадырова, подобные тенденции происходят в европейских странах, где «нет понимания обычаев, традиций, института семьи»

«Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — добавил он.

Законопроект о домашнем насилии пока еще не внесен на рассмотрение в Госдуму, однако с его текстом предлагают ознакомиться на сайте Совета Федерации. Он вводит определение семейно-бытового насилия и предусматривает выдачу защитных предписаний, которые должны оградить жертву от агрессора. Относительно предлагаемого документа мнения в обществе разделились. О поддержке законопроекта заявлял секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что в России существует проблема домашнего насилия. Патриарх Кирилл говорил, что к законопроекту необходимо относиться « с большой осторожностью» как к «любым попыткам вторжения в семейную жизнь». Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявлял, что у него «смешанное» отношение к этой инициативе и призвал, прежде чем принимать окончательное решение, тщательно проанализировать ее последствия.
 

Теги: Рамзан Кадыров, домашнее насилие, семья
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