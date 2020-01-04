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Политика ,  
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Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США

Шиитское ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны о риске нахождения рядом с базами США в радиусе до километра, передает телеканал Al Mayadeen.

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».

4 января в районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета. Обстрелу также подвергся военный аэродром, используемый Пентагоном. Взрыв произошел после гибели командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада 3 января. Приказ выполнить эту операцию отдал американский президент Дональд Трамп, обвинивший иранского военного в гибели большого числа протестующих и военных США и назвавший его «террористом номер один в мире».

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В Пентагоне ликвидацию Сулеймани объяснили «оборонительными действиями»: по мнению американских властей, он разрабатывал планы нападения на военных и дипломатов страны в регионе. В российском МИДе операцию посчитали нарушением основ международного права и предупредили, что она может привести к усилению конфликта на Ближнем Востоке.

Теги: Ирак, Багдад, авиаудар
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