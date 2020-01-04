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Политика ,  
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Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

Американская военная коалиция не наносила авиаударов к северу от иракской столицы. Об этом заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.

4 января стало известно, что колонна автомобилей с представителями шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби» подверглась атаке с воздуха к северу от Багдада.

Сообщалось, что машины в районе полуночи 4 января ехали рядом со стадионом «Таджи». В результате атаки погибли шесть человек. Телеканал Al Sumaria утверждал, что к удару причастны американские силы коалиции, а его целью были лидеры ополчения.

В шиитском ополчении позже сообщили, что целью удара была колонна автомобилей, на которых передвигались медики. Там отметили, что информация о гибели командиров ополчения не соответствует действительности.

Авиаудар ночью 4 января стал вторым за сутки. Ранее, 3 января, в результате ракетной атаки США поблизости от аэропорта Багдада погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «сурово отомстить» за убийство Сулеймани. По его словам, случившееся только усилит сопротивление Ирана действиям США.

В Министерстве иностранных дел России назвали атаку Вашингтона и убийство Сулеймани «авантюрным шагом», который приведет к усилению напряженности в ближневосточном регионе. Правовых оснований для таких действий не было, считает российское внешнеполитическое ведомство.

Теги: Багдад, США, авиаудар
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