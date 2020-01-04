Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

Американская военная коалиция не наносила авиаударов к северу от иракской столицы. Об этом заявил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.

4 января стало известно, что колонна автомобилей с представителями шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби» подверглась атаке с воздуха к северу от Багдада.

Сообщалось, что машины в районе полуночи 4 января ехали рядом со стадионом «Таджи». В результате атаки погибли шесть человек. Телеканал Al Sumaria утверждал, что к удару причастны американские силы коалиции, а его целью были лидеры ополчения.

В шиитском ополчении позже сообщили, что целью удара была колонна автомобилей, на которых передвигались медики. Там отметили, что информация о гибели командиров ополчения не соответствует действительности.