МИД назвал «авантюрным шагом» убийство Сулеймани в Ираке

Убийство командующего спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани является «авантюрным шагом», который ведет к росту напряженности в регионе. Об этом заявили в российском МИДе, сообщает ТАСС.

«Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — сказал представитель ведомства и выразил соболезнования иранскому народу по поводу гибели иранского генерала.

Ночью 3 января вблизи аэропорта Багдада американские военнослужащие совершили авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал-майор Касем Сулеймани, который возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс» КСИР с 1998 года, а также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне заявили, что действовали по указанию американского президента Дональда Трампа с целью предотвращения нападения со стороны Ирана.

В Тегеране подтвердили гибель военнослужащего и пообещали ответные меры. Гибель генерала только удвоит мотивацию сопротивления Ирана против Соединенных Штатов и Израиля, заявил Верховный лидер Али Хаменеи.