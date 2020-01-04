В шиитском ополчении Ирака назвали медиков целью нанесенного авиаудара

Целью авиаудара, нанесенного на севере Багдада, стала колонна медиков иракского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). При этом информация ряда СМИ о гибели командующих не соответствует действительности, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ополчения.

«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая «Аль-Хашед Аш-Шааби», — говорится в сообщении.

Как отметили в ополчении, информация о гибели командующих, чьи имена растиражировали ряд СМИ, не соответствует действительности.

В ночь на 4 января колонна автомобилей с представителями шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби» подверглась авиаудару на севере Багдада в районе Таджи. Как сообщил источник Reuters, в результате авиаудара погибли шесть человек, три человека получили тяжелые ранения.