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Политика ,  
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В шиитском ополчении Ирака назвали медиков целью нанесенного авиаудара

Целью авиаудара, нанесенного на севере Багдада, стала колонна медиков иракского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). При этом информация ряда СМИ о гибели командующих не соответствует действительности, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ополчения.

«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков, принадлежащая «Аль-Хашед Аш-Шааби», — говорится в сообщении.

Как отметили в ополчении, информация о гибели командующих, чьи имена растиражировали ряд СМИ, не соответствует действительности.

В ночь на 4 января колонна автомобилей с представителями шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби» подверглась авиаудару на севере Багдада в районе Таджи. Как сообщил источник Reuters, в результате авиаудара погибли шесть человек, три человека получили тяжелые ранения.

Этот авиаудар стал вторым за сутки. Кто его нанес, не сообщается. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по Багдаду, в результате чего погибли глава элитного иранского подразделения Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Всего от удара трех ракет погибли семь человек. Удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа.

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В МИД России, комментируя военную операцию США, связали убийство Сулеймани с нарушением условий пребывания американских войск в стране. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что убийство иранского генерала приведет к эскалации конфликта в регионе, что в первую очередь скажется на миллионах жителей этих стран.

Теги: Ирак, Багдад, авиаудар
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