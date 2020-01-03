Сенаторы оценили риск войны США и Ирана из-за убийства генерала Сулеймани

Убийство командира спецотряда «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время американской спецоперации может подтолкнуть Иран к возобновлению ядерной программы. Такое мнение в разговоре с РБК выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам Цекова, ситуация в регионе обострится, но за ней не последует война. «Иран не та страна, которая прощает подобные действия со стороны США. Конечно, они имеют гораздо меньшие возможности, чем у Вашингтона», — сказал он. Цеков отметил, что США поступили как провокаторы. «Вся их политика на Ближнем Востоке провокационная. Вспомним, что они творят в Сирии с захватом нефтяных промыслов. Сплошные провокации. Это не способствует миру, а способствует разжиганию войны», — добавил сенатор.

Убийство Касема Сулеймани является «внесудебным убийством», сказал РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «У США нет права кого бы то ни было убивать вообще, а за пределами их суверенной национальной территории в особенности. Это бандитская выходка, как бы мы ни относились к этому генералу. Это акт государственного терроризма», — сказал он.

«Ответ [Ирана] может быть разным. Напомню, что в свое время иранцы не испугались штурмовать американское посольство в Тегеране. Тоже был, мягко говоря, акт, не соответствующий международному праву. Не знаю, на что у них [Ирана] хватит воображения, но то, что они не забудут [убийство генерала Сулеймани], абсолютно точно», — добавил сенатор.