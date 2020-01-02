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Правительство Австрии продолжит курс на смягчение антироссийских санкций

Правительство Австрии планирует продолжить курс, направленный на смягчение антироссийских санкций. Об этом говорится в рабочей программе развития страны на 2020–2024 годы.

В четверг, 2 января, ее представил глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером партии «Зеленые» Вернером Коглером.

«При прогрессе в выполнении минских соглашений нужно рассмотреть постепенную отмену санкций», — говорится в программе. В документе отмечается, что Вена соблюдает антироссийские санкции в соответствии с европейским консенсусом.

Как говорится в программе, новое австрийское правительство заинтересовано в развитии российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог». Присяга нового правительства Австрии запланирована на 7 января.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Австрии в конце сентября 2019 года. По их итогам консервативная Народная партия Курца получила 38,4% голосов. Второе место досталось Социал-демократической партии, набравшей 21,5% голосов. «Зеленые» с результатом 12% голосов стали четвертыми. В парламент также вошла праволиберальная партия «Новая Австрия» с результатом 7% голосов.

С инициативой проведения выборов выступил президент Австрии Александр Ван дер Беллен из-за скандала с участием вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который впоследствии объявил о своей отставке. В частности, ранее немецкие СМИ обнародовали видеозапись, на которой Штрахе, находясь на вилле на Ибице, беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. Согласно записи, речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты австрийской Kronen Zeitung.

Теги: Австрия, правительство, антироссийские санкции, Себастьян Курц
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