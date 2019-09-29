МВД Австрии назвало победителя выборов в стране

С отрывом в 15% первое место занимает партия бывшего главы правительства Себастьяна Курца

Себастьян Курц (Фото: Matthias Schrader / AP)

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца, объявило МВД страны. По данным ведомства, она набрала 38,4% голосов.

На втором месте — Социал-демократическая партия с результатом в 21,5% голосов. Она опережает Австрийскую партию свободы, которая ранее формировала коалиционное правительство со сторонниками Курца. Последняя набирает 17,3% голосов, что позволит ей получить более 30 мест в парламенте.

Также в парламент проходят «Зеленые» (12%) и праволиберальная партия «Новая Австрия», у которой 7%.

Социал-демократы одержали победу лишь в одном регионе: в Вене они опередили партию Курца на 4%. В Тироле и Штирии второе место оказалось у Австрийской партии свободы.

Предварительные результаты в целом совпадают с данными экзитполов, которые также отдавали победу партии Курца и серьезное отставание социал-демократов.