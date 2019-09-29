МВД Австрии назвало победителя выборов в стране

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Служебная проверка не нашла нарушений при задержании Устинова омоновцами Общество, 10:49 Суд арестовал четверых браконьеров из КНДР за нападение на пограничников Общество, 10:47 Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Финансы, 10:45 Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 10:36 Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела Общество, 10:34 В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Экономика, 10:28 Что такое телемедицина? Экономика инноваций, 10:21  Как новый федеральный бюджет отразится на российских компаниях Quote, 10:21 Курс Bitcoin опустился ниже $8000 Крипто, 10:12 Кредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб. Бизнес, 10:12 Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 10:06 Какие решения помогут ретейлеру проследить за качеством товаров Pro, 10:02 В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра Общество, 09:59 ГИБДД предложила правительству разрешить оспаривать результаты экзаменов Общество, 09:59
Политика ,  
0 
МВД Австрии назвало победителя выборов в стране
С отрывом в 15% первое место занимает партия бывшего главы правительства Себастьяна Курца
Себастьян Курц (Фото: Matthias Schrader / AP)

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца, объявило МВД страны. По данным ведомства, она набрала 38,4% голосов.

На втором месте — Социал-демократическая партия с результатом в 21,5% голосов. Она опережает Австрийскую партию свободы, которая ранее формировала коалиционное правительство со сторонниками Курца. Последняя набирает 17,3% голосов, что позволит ей получить более 30 мест в парламенте.

Также в парламент проходят «Зеленые» (12%) и праволиберальная партия «Новая Австрия», у которой 7%.

Социал-демократы одержали победу лишь в одном регионе: в Вене они опередили партию Курца на 4%. В Тироле и Штирии второе место оказалось у Австрийской партии свободы.

Предварительные результаты в целом совпадают с данными экзитполов, которые также отдавали победу партии Курца и серьезное отставание социал-демократов.

Участники выборов пока не делали заявлений по поводу того, каким образом может быть сформировано новое коалиционное правительство. Ранее в Австрийской партии свободы заявляли, что готовы работать вместе с Курцем в том числе и в вопросах недопущения в страну нелегальных мигрантов, несмотря на возникшие весной разногласия.

О том, что в Австрии пройдут досрочные парламентские выборы, стало известно в мае. Поводом для этого стала видеозапись с участием Кристиана Штрахе — бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы, которая появилась в немецких СМИ. На ней Штрахе и его заместитель политики беседуют с русскоговорящей женщиной, представившейся племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.

Согласно записи, стороны обсуждали возможность некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. Позднее оказалось, что запись была создана в рамках журналистского расследования, а в роли россиянки снялась студентка из Черногории.

Тем не менее возникший скандал привел к тому, что Штрахе под давлением Курца, который на тот момент был канцлером, покинул свой пост, а его партия вышла из правительственной коалиции. Следом за этим в отставку ушел и сам Курц, а переходное правительство возглавила глава Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
 

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Филипенок
Теги: Австрия, Себастьян Курц
Материалы по теме
Экзитполы показали победу партии Курца на выборах в Австрии
Политика
В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter