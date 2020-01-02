ГИБДД допустила отказ от баллов при сдаче практического экзамена на права

Госавтоинспекция после 1 октября 2020 года может отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на получение водительского удостоверения. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах этого научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», — сказал Гиляков.

Он отметил, что сейчас данным вопросом занимается Научный центр безопасности дорожного движения.

По словам Гилякова, с 1 октября в силу должны вступить изменения правил сдачи практического экзамена. В частности, ГИБДД рассчитывает отказаться от этапа «площадка». К этому этапу планируется сформировать предложения по новой процедуре оценки практического экзамена. Предполагается, что инспектор будет оценивать правильность и безопасность действий экзаменуемого в отношении других участников дорожного движения, а также сами навыки управления автомобилем, а не допущенные ошибки.