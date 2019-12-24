Эксперты оценили новые правила экзамена на водительские права

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил РБК, что поддерживает изменения правил сдачи экзамена на водительские права.

«Я скорее за [нововведения], потому что устраняются дублирующие вещи, в частности, «площадка». Обучение в автошколе должно стать качественным. Если тебя в автошколе не научили управлять автомобилем и всем нюансам, <...> то сдать экзамен в ГИБДД будет сложнее, но, наверное, это правильно», — сообщил он. Шкуматов добавил, что в автошколах также необходимо увеличить число часов вождения с инструктором.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков затруднился сказать РБК, насколько эффективными будут нововведения. При этом он отметил, что существующая система подготовки водителей не соответствует «современным рискам».

«В настоящее время вождение, особенно в крупных городах, — это серьезная проблема, в том числе и психологическая, потому что очень плотный транспортный поток, очень маленькие дистанции между автомобилями <...> Поэтому нынешняя система, которая больше делает упор на теорию, <...> себя давным-давно не оправдывает», — заявил Лысаков РБК.