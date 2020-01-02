МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

Документ, который, как предполагает МЧС, вступит в силу в апреле 2020 года предлагает законодательно сделать эвакуацию обязательно. Решение об эвакуации в зоне ЧС будет принимать специальная комиссия

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации <...> предлагаемые изменения позволят на законодательном уровне закрепить обязанность для граждан Российской Федерации, оказавшихся

‎в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуироваться в целях обеспечения защиты

‎и сохранения жизни и здоровья», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предполагает, что решение о принудительной эвакуации будет принимать специальная правительственная, региональная или муниципальная комиссия. Документ, как планируется ведомством, вступит в силу в апреле 2020 года.

Глава министерства Евгений Зиничев рассказывал, что соответствующее поручение после летних наводнений дал президент страны Владимир Путин. По словам Зиничева, причиной для изменений в законах стало поведение местных жителей при наводнении в Амурской области летом 2019 года, когда спасателям пришлось оставлять в отдельных зонах ЧС технику и специалистов, несмотря на их «острую необходимость» в других местах. Глава МЧС тогда напомнил, что сейчас эвакуация может быть принудительной только в случае контртеррористической операции или при режиме чрезвычайного положения.