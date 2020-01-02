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Общество ,  
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МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Документ, который, как предполагает МЧС, вступит в силу в апреле 2020 года предлагает законодательно сделать эвакуацию обязательно. Решение об эвакуации в зоне ЧС будет принимать специальная комиссия

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации <...> предлагаемые изменения позволят на законодательном уровне закрепить обязанность для граждан Российской Федерации, оказавшихся
‎в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуироваться в целях обеспечения защиты
‎и сохранения жизни и здоровья», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предполагает, что решение о принудительной эвакуации будет принимать специальная правительственная, региональная или муниципальная комиссия. Документ, как планируется ведомством, вступит в силу в апреле 2020 года.

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС
Общество

Глава министерства Евгений Зиничев рассказывал, что соответствующее поручение после летних наводнений дал президент страны Владимир Путин. По словам Зиничева, причиной для изменений в законах стало поведение местных жителей при наводнении в Амурской области летом 2019 года, когда спасателям пришлось оставлять в отдельных зонах ЧС технику и специалистов, несмотря на их «острую необходимость» в других местах. Глава МЧС тогда напомнил, что сейчас эвакуация может быть принудительной только в случае контртеррористической операции или при режиме чрезвычайного положения.

Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников
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Кроме того, в октябре Путин также распорядился ввести наказания за сокрытие информации о ЧС. Опубликованный МЧС законопроект предполагает штраф за такое нарушение по статье. 20.6 КоАП, то есть в размере 10-20 тыс. руб. для чиновников.

Из-за паводков в Амурской и Иркутской областях, Еврейском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях летом 2019 года погибли несколько десятков человек. На фоне критики из-за работы по ликвидации последствий наводнения с поста ушел губернатор Иркутской области от КПРФ Сергей Левченко.

Авторы: Артём Губенко, Анастасия Батманова
Теги: МЧС, эвакуация, ЧС
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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС
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Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников
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