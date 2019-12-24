МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

По словам главы министерства, такое распоряжение президент дал после наводнения в Амурской области, когда местные жители отказывались эвакуироваться

После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он сообщил, что во время наводнения спасатели столкнулись с отказом местного населения от эвакуации и были вынуждены держать на территориях технику и специалистов, несмотря на их «острую необходимость» в другом месте.

«Мы [МЧС] обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — сказал министр. Он пояснил, что по действующим законам принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения.

Кроме того, Зиничев напомнил, что Владимир Путин также поручил ввести ответственность за недостоверность и сокрытие информации о чрезвычайных событиях, которую МЧС получает от других органов исполнительной власти. «Мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них [властей] используют безответственный подход: хочу — дам информацию, хочу — нет. Но ситуация меняется», — уточнил министр.