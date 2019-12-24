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Общество ,  
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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС
По словам главы министерства, такое распоряжение президент дал после наводнения в Амурской области, когда местные жители отказывались эвакуироваться

После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Он сообщил, что во время наводнения спасатели столкнулись с отказом местного населения от эвакуации и были вынуждены держать на территориях технику и специалистов, несмотря на их «острую необходимость» в другом месте.

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«Мы [МЧС] обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», — сказал министр. Он пояснил, что по действующим законам принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения.

Кроме того, Зиничев напомнил, что Владимир Путин также поручил ввести ответственность за недостоверность и сокрытие информации о чрезвычайных событиях, которую МЧС получает от других органов исполнительной власти. «Мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них [властей] используют безответственный подход: хочу — дам информацию, хочу — нет. Но ситуация меняется», — уточнил министр.

Распоряжение о вводе ответственности за сокрытие информации о ЧС Путин дал в начале октября, на совещании о ликвидации последствия паводка. Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2020 года

Летом сильные дожди вызвали паводки в Амурской и Иркутской областях, Еврейском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях. В результате погибли несколько десятков человек, сумма ущерба оценивалась в десятки милилардов рублей. В декабре, на фоне многомесячной критики из-за работ по ликвидации последствий наводнения, свой пост покинул губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Автор: Артём Губенко
Теги: эвакуация, МЧС, Владимир Путин
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