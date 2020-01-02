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Политика ,  
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Помпео осудил протесты у американского посольства в Ираке

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди осудил беспорядки у американского посольства в Багдаде. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В сообщении говорится, что Помпео осудил протесты в Ираке «в самой резкой форме» и заявил об обязанности иракского правительства не допустить нападения на дипмиссию в дальнейшем. По его словам, власти США хотят «видеть Ирак свободным, независимым и суверенным» и продолжат работу для осуществления этой цели.

Появилось видео беспорядков у посольства США в Ираке
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Беспорядки у американского посольства в Багдаде начались 31 декабря из-за авиаударов ВВС США по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Протестующие попытались проникнуть на территорию посольства и забросали здание камнями и бутылками с водой. Охрана дипмисси применила против протестующих слезоточивый газ.

Из-за протестов американское посольство в Ираке приостановило консульскую работу и порекомендовало гражданам США не посещать Ирак. Президент Ирака Бахрам Салех призвал демонстрантов покинуть территорию посольства и назвал попытки атаки на дипмиссию нарушением международных соглашений.

Кроме того, из-за беспорядков в Ираке Помпео отложил поездки на Украину, в Белоруссию, Казахстан и на Кипр.Встречи перенесут на ближайшее время.

Теги: Майк Помпео, Ирак, Багдад, протест
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