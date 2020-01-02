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«Первый канал» назвал победителя шоу «Голос»

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал подопечный Валерия Меладзе Аскер Бербеков, сообщается на странице «Первого канала» в Twitter.

В финале шоу Бербеков исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова. На сайте телеканала опубликовали фрагмент выступления победителя. Кроме того, Бербеков исполнил песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love и в дуэте с наставником Меладзе выступил с песней «Как ты красива сегодня».

Второе место занял Антон Токарев, наставником которого был Сергей Шнуров.

«Первый канал» обновил систему голосования на шоу «Голос»
Технологии и медиа

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Ранее в шоу «Голос» изменили систему определения победителей. Согласно новой схеме, победители определяются при помощи СМС-голосования. При этом с одного телефона учитывается только одно сообщение. Ранее с одного телефона можно было отправить их неограниченное количество. Причиной реформы стал скандал в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», когда победу дочери Алсу признали недействительной из-за накрутки голосов и использования ботов.
 

Теги: «Первый канал», «Голос», шоу
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