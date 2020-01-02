«Первый канал» назвал победителя шоу «Голос»

Ранее в шоу «Голос» изменили систему определения победителей. Согласно новой схеме, победители определяются при помощи СМС-голосования. При этом с одного телефона учитывается только одно сообщение. Ранее с одного телефона можно было отправить их неограниченное количество. Причиной реформы стал скандал в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети», когда победу дочери Алсу признали недействительной из-за накрутки голосов и использования ботов.

