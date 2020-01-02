«Первый канал» назвал победителя шоу «Голос»

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал подопечный Валерия Меладзе Аскер Бербеков, сообщается на странице «Первого канала» в Twitter.
В финале шоу Бербеков исполнил песню «Карточный домик» Виктора Резникова. На сайте телеканала опубликовали фрагмент выступления победителя. Кроме того, Бербеков исполнил песню Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love и в дуэте с наставником Меладзе выступил с песней «Как ты красива сегодня».
Второе место занял Антон Токарев, наставником которого был Сергей Шнуров.