СМИ узнали об обысках в культурном центре Магаса после атаки на пост ДПС

СМИ узнали об обысках в культурном центре Магаса после атаки на пост ДПС

По данным источников, обыски прошли в Центре культурного развития, где работал один из предполагаемых злоумышленников, а также в домах подозреваемых. В результате нападения погиб полицейский

Фото: Марем Местоева / ТАСС

В Магасе в ночь на 1 января прошли обыски в Центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

По словам собеседника агентства, директор центра — отец одного из подозреваемых, а еще один предполагаемый злоумышленник работал там охранником.

Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он заявил, что подозреваемые — Ахмед Имагожев и Микаил Мизиев — сбили сотрудника ДПС на посту на машине Lada Granta. По предварительным данным агентства, Мизиев — родственник 20-летнего жителя Ингушетии, который напал на пост ДПС в селе Яндар в 2017 году, ранив троих человек.

Обыски также прошли в домах подозреваемых, рассказал источник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу управления СК по Ингушетии, а также обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики.