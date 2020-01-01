СМИ узнали об обысках в культурном центре Магаса после атаки на пост ДПС

В Магасе в ночь на 1 января прошли обыски в Центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
По словам собеседника агентства, директор центра — отец одного из подозреваемых, а еще один предполагаемый злоумышленник работал там охранником.
Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он заявил, что подозреваемые — Ахмед Имагожев и Микаил Мизиев — сбили сотрудника ДПС на посту на машине Lada Granta. По предварительным данным агентства, Мизиев — родственник 20-летнего жителя Ингушетии, который напал на пост ДПС в селе Яндар в 2017 году, ранив троих человек.
Обыски также прошли в домах подозреваемых, рассказал источник ТАСС.
РБК направил запрос в пресс-службу управления СК по Ингушетии, а также обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики.