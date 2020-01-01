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СМИ узнали об обысках в культурном центре Магаса после атаки на пост ДПС
По данным источников, обыски прошли в Центре культурного развития, где работал один из предполагаемых злоумышленников, а также в домах подозреваемых. В результате нападения погиб полицейский
Фото: Марем Местоева / ТАСС

В Магасе в ночь на 1 января прошли обыски в Центре культурного развития по делу о нападении на пост ДПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

По словам собеседника агентства, директор центра — отец одного из подозреваемых, а еще один предполагаемый злоумышленник работал там охранником.

Эту информацию подтвердил источник «Интерфакса». Он заявил, что подозреваемые — Ахмед Имагожев и Микаил Мизиев — сбили сотрудника ДПС на посту на машине Lada Granta. По предварительным данным агентства, Мизиев — родственник 20-летнего жителя Ингушетии, который напал на пост ДПС в селе Яндар в 2017 году, ранив троих человек.

Обыски также прошли в домах подозреваемых, рассказал источник ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу управления СК по Ингушетии, а также обратился за комментарием в пресс-службу МВД республики.

МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе
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Нападение в Магасе произошло вечером 31 декабря. Как заявил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, нападавшие сбили на машине стоявшего у дороги полицейского, а затем с ножами напали на экипаж ДПС. Полицейские открыли по ним огонь.

В МВД сообщили, что в результате погиб сотрудник полиции — инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД по Магасу Зелимхан Кокорхоев. Еще трое правоохранителей пострадали, они находятся в состоянии средней тяжести, рассказали ранее в Минздраве.

Как сообщил ТАСС представитель Следственного комитета, ведомство завело дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Ингушетия, обыски, ДПС
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