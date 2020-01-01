Врачи сообщили о состоянии раненых при нападении в Магасе полицейских

Врачи сообщили о состоянии раненых при нападении в Магасе полицейских

Трое полицейских, пострадавших в результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Отмечается, что все они находятся в сознании. Двое из них передвигаются самостоятельно, еще один полицейский, получивший ранения в результате наезда машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничто не угрожает.

Представитель минздрава отметил, что один из нападавших по-прежнему остается в тяжелом состоянии и в сознание пока не пришел.

Трое вооруженных людей совершили нападение на пост ДПС в Магасе 31 декабря в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Неизвестные подъехали к посту на машине и атаковали полицейских. «Интерфакс» и «РИА Новости» писали, что преступники были вооружены огнестрельным оружием. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавшие были вооружены ножами.

В результате нападения погиб один полицейский, еще двое получили ранения. В полиции подтвердили, что один из погибших — инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции Зелемхан Кокорхоев 1985 года рождения.

Все нападавшие были нейтрализованы. Источник агентства «РИА Новости» отмечал, что двоих нападавших уничтожили ответным огнем, а третьего ранили.