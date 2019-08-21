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Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь
Больше всего на покупку этих товаров в 2018 году потратили в Еврейской автономной области, меньше — в Чечне. В среднем по России на табак и алкоголь у граждан пришлось 3% расходов
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

В 2018 году россияне тратили на алкогольную продукцию и табачные изделия 3% общих потребительских расходов. Об этом говорится в отчете Росстата (есть в распоряжении РБК). Этот показатель не изменился с 2017 года.

Как следует из данных службы статистики, больше всего денег на покупку табака и алкоголя тратили жители Еврейской автономной области (6%, 5,8%), Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7%, 5,2%) и Новосибирской области (5,2%, 4,4%). В 2017 году их расходы на эти товары составили 5,8, 5,2 и 4,4% соответственно.

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Россияне, проживающие в Хакасии и Костромской области, потратили по 4,3% общих расходов (по 3,9% в 2017 году).

Меньше всего в 2018 году, как и в предыдущем, на покупку табака и алкоголя тратили в Чечне (0,1%). В Ингушетии траты составили 0,3% от общих доходов, а в Карачаево-Черкесии — 1,2% (в 2017 году — 0 и 0,8% соответственно). В Дагестане и Тамбовской области — по 1,4% (1,1 и 2% годом ранее).

Жители Москвы потратили на эту продукцию 3,4% общих расходов, а Санкт-Петербурга — 2,7%. В 2017 году траты москвичей составили 2,9%, а петербуржцев — 3%.

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По данным статистической службы, на безалкогольные напитки и продукты питания в 2018 году пришлось 30,2% расходов россиян. Больше всего на еду тратили жители Ингушетии, Дагестана и Чукотки, меньше — Татарстана, Югры и Москвы.

Согласно мартовскому опросу Росстата, 73,1% россиян заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем. Еще одна причина употребления алкоголя — то, что спиртное доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%). При этом 2,4% опрошенных считают, что «без этого просто невозможно жить».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Росстат, траты, алкоголь, табак
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