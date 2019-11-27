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Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Каждая седьмая проданная пачка сигарет в России является нелегальной, подсчитала исследовательская компания Nielsen. В основном контрафакт покупают жители малочисленных населенных пунктов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет. Данные были озвучены в среду, 27 ноября, директором по связям с Евразийским экономическим союзом и защите торговых марок российского офиса Philip Morris Александром Мироненко на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

Доля контрафакта сигарет в стране оказалась выше, чем было принято считать ранее: как пояснил Мироненко, исследование было расширено, в нем впервые учитывались продажи в городах с населением до 50 тыс. человек и села. Без учета малочисленных населенных пунктов доля нелегальной продукции составляет 12,1%. Ранее другая исследовательская компания — Kantar — озвучивала данные за первый квартал 2019 года: по ее информации, в январе—марте доля контрафакта равнялась 10,3%, но это исследование базируется на опросе респондентов и затрагивает только города с населением от 100 тыс. человек.

Как Nielsen проводит исследование

В рамках исследования сотрудники Nielsen собирают пустые пачки сигарет. Данные о производителе и стране происхождения определялись на основании информации на пачке. Как нелегальные классифицировались подозрительные пачки, которые были произведены за пределами России или не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза на табачную продукцию. Всего было обработано более 15 тыс. собранных пустых пачек.

На тех территориях, где располагаемые доходы населения невысоки, больше предпосылок для нелегального оборота табачной продукции, отметил Мироненко. По его мнению, такие территории — основные доноры контрафактной продукции, поскольку решающим фактором при ее выборе для потребителя является цена.

В городах с населением от 50 тыс. человек доля нелегальных сигарет составила 12,1%, что на 3,7 п.п. превышает показатель третьего квартала 2018 года, следует из данных Nielsen. Абсолютный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов в федеральный бюджет, составляют уже почти 51% рынка.

С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза, отмечает вице-президент российского офиса JTI Галина Родина. По ее информации, средняя стоимость пачки сигарет в России сейчас составляет 115 руб., из которых 62 руб. — это минимальная налоговая составляющая, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40–50 руб.

В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

Автор: Анна Левинская
Теги: табачная продукция, табак, ФАС, JTI, Philip Morris
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