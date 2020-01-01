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Рогозин пообещал повысить зарплату строителям «Восточного»

«Роскосмос» планирует повысить зарплату строителям космодрома «Восточный», сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (запись доступна на YouTube). 

«Сейчас есть поручение президента, я подготовил и обсуждал с ним этот вопрос, он меня поддержал», — сказал он (цитата «Интерфакс»). По его словам, Главгосэкспертиза с «Роскосмосом» и Минстроем России пересматривает расценки, чтобы «люди получили достойную заработную плату».

При этом Рогозин отметил, что «Роскосмос» не заинтересован в удорожании строительства «Восточного», так как «бюджетных денег больше не будет», однако, несмотря на это, «расценки должны быть разумными». «Когда зарплаты рассчитываются из 14 тыс. рублей для строителей, ну, слушайте, на этом ничего не построишь никогда», — добавил он.  

Глава агентства также выразил надежду на то, что больше не будет случаев воровства при строительстве космодрома «Восточный», из-за чего его рабочие объявляли голодовку. «Сейчас я надеюсь, что никаких инцидентов подобного рода не будет», — заявил Рогозин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ему лично приходилось отговаривать людей, которым не выплачивали зарплаты, прекратить голодовки. «Сейчас такого нет, слава Богу», — сказал он.   

В начале ноября прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, несмотря на наличие уголовных дел, на строительстве космодрома «Восточный» так и не удалось до конца добиться порядка, а его подрядчики продолжают «воровать сотнями миллионов». «Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно». Нет! Воруют сотнями миллионов», — сказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что претензии Путина не относятся к нынешним кураторам «Восточного». Рогозин назвал критику президента обоснованной, заверив при этом, что сегодня оснований для беспокойства из-за неэффективных трат нет. Стартовый комплекс космодрома «Восточный» начали строить в 2012 году, однако сроки сдачи проекта не раз переносились, из-за нарушений на объекте с 2014 года было возбуждено 140 уголовных дел (по состоянию на 2018 год).  

Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», космодром Восточный
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