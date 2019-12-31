Трамп заявил о благодарности Путина за помощь с террористами в Петербурге

Трамп заявил о благодарности Путина за помощь с террористами в Петербурге

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, российский президент выразил ему благодарность за помощь Соединенных Штатов в задержании подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

«Президент России Путин позвонил мне, чтобы поблагодарить меня и Соединенные Штаты за переданную информацию о планирующейся террористической атаке в очень красивом городе Санкт-Петербурге. У них получилось быстро схватить подозреваемых и спасти много жизней. Отличная и очень важная скоординированность!» — написал Дональд Трамп.

Слова Трампа относятся к телефонному разговору с российским президентом, который произошел 29 декабря. В пресс-службе Кремля тогда сообщали, что беседа прошла по инициативе российской стороны и что Путин поблагодарил американского лидера за переданную информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Благодаря полученной от спецслужб США информации в конце декабря в Санкт-Петербурге удалось задержать двух человек, которые, как полагают в ФСБ, готовили теракт в новогодние праздники. Оба уже дали признательные показания.