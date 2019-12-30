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Политика ,  
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В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о ходе интеграционных переговоров Москвы и Минска в эфире белорусского телевидения, передает «БелТА». Он сообщил, что в Минске ожидают новых контактов Владмира Путина и Александра Лукашенко до конца года, и назвал глупостью возможность того, что Белоруссия перейдет на российский рубль.

Он подтвердил, что у Москвы и Минска остаются вопросы, которые еще требуют согласования. «Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован. Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам», — сказал он. Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.

Крутой опроверг верроятность того, что Белоруссия в ходе интеграции с Россией откажется от собственной валюты и перейдет на российский рубль. «Таких переговоров не ведется», — подчеркнул он. «Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость», — цитирует его слова ТАСС.

Лукашенко снова предложил России войти в состав Белоруссии
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Ранее о том, что Путин и Лукашенко могут провести новые преговоры до Нового года заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он пояснил, что по вопросам нефти и газа у двух стрна «есть некоторый цейтнот», из-за чего путин и Лукашенко могут созвониться 31 декабря.

Теги: Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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