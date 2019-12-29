США нанесли авиаудар по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии

США нанесли авиаудар по позициям «Хезболлы» в Ираке и Сирии

Американские беспилотники нанесли удар по позициям ливанской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии, сообщает агентство Reuters.

В Пентагоне нанесение ударов по трем объектам «Хезболлы» объяснили нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Например, в пятницу в результате ракетного обстрела военной базы в районе города Киркук погиб американский гражданин, работавший там по контракту.

По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки беспилотников погибли несколько бойцов «Хезболлы». Есть также информация о ранении одного из полевых командиров группировки.