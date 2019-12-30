В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре столкнулись автобус с вахтовиками и грузовик, в результате аварии пострадали 11 человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 18:00 (16:00 мск) на 17-м км трассы Лянтор — Нижнесортымский. По предварительной информации, водитель автобуса Karosa, перевозивший рабочих с месторождения, врезался во впереди идущий грузовой трактор с полуприцепом «Кировец». В результате аварии пострадали водитель и десять пассажиров, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, говорится в сообщении регионального управления МВД.

«РИА Новости» в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадали 13 человек. В пресс-службе администрации Сургутского района ТАСС уточнили, что автобус принадлежит «Сургутнефтегазу».

30 декабря в Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии, следовавший из Минска в Санкт-Петербург. В результате происшествия пострадал 21 человек, в том числе трое детей. Одной из возможных причин ДТП в полиции назвали гололедицу, обстоятельства случившегося проверит СК.