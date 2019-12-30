В МВД назвали возможную причину ДТП в Псковской области

По одной из версий, водитель пассажирского автобуса, попавшего в аварию в Псковской области, не справился с управлением из-за гололедицы, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Однозначно трудно говорить, обстоятельства все выясняются сейчас. Но то, что на дорогах гололедица образовалась, — это да, поэтому эта версия рассматривается как одна из возможных причин ДТП», — сообщили в областном управлении МВД.

30 декабря на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией автобус, направлявшийся из Минска в Санкт-Петербург, съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, в момент аварии в нем находились 50 пассажиров — граждан Белоруссии. После ДТП в больницу доставили 21 пострадавшего, в том числе троих детей, следователи уже начали проверку по факту случившегося.

