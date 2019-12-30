Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области, в результате которого пострадали больше десяти человек. Об этом сообщает управление СК по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 30 декабря. В нем говорилось, что в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург — Невель произошло ДТП с участием автобуса, который следовал из Минска в Петербург; он съехал в кювет.

По предварительным данным, в нем находились 50 пассажиров, включая четверых детей, а также двое водителей. «В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка», — отмечается в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Как отметили в управлении, на место ДТП была направлена следственно-оперативная группа для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.