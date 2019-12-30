В Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в Псковской области. В результате аварии пострадали 19 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ГИБДД России.

Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией». Водитель автобуса съехал с трассы, а затем транспортное средство опрокинулось. В момент аварии в автобусе находились 50 человек. Все они являются гражданами Белоруссии. Госпитализированы 14 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области сообщает, что авария произошла в 02:50 мск около деревни Подборовье. В салоне автомобиля находились 52 человека: два водителя и 50 пассажиров. Отмечается, что автобус следовал по маршруту Минск — Санкт-Петербург.

Накануне в Эстонии на трассе Таллин — Нарва произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в эстонскую столицу. В автобусе находились 67 пассажиров. В результате пострадали девять человек: четверо из них — граждане Латвии, одна из пострадавших — россиянка. Предварительно известно, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением.