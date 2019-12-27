WP узнала о поиске Трампом нового госсекретаря на случай ухода Помпео

Среди возможных кандидатов на эту должность советник Трампа по нацбезопасности и глава американского Минфина.

Дональд Трамп и Майк Помпео (справа) (Фото: Patrick Semansky/ AP)

Президент США Дональд Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками кандидатов на пост госсекретаря, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В ноябре Трамп сообщил, что действующий глава Госдепа Майк Помпео говорил ему, что хочет сохранить эту должность. Однако президент США отметил, что он не против участия Помпео в выборах в сенат в случае, если возникнет угроза потерять место от Канзаса, на которое может претендовать госсекретарь.

По данным издания, чаще всего в таких разговорах упоминается советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. WP отмечает, что за последние месяцы у него стало больше дипломатических обязанностей. Он вместе с главой Минторга США Уилбуром Россом поехал на саммит АСЕАН в октябре, а также сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.

Другим кандидатом называют глава Минфина США Стивена Мнучина. Одни источники WP утверждают, что он хочет получить должность госсекретаря, другие, что он не слишком продвигает себя на этот пост.