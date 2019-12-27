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Политика ,  
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WP узнала о поиске Трампом нового госсекретаря на случай ухода Помпео
Среди возможных кандидатов на эту должность советник Трампа по нацбезопасности и глава американского Минфина.
Дональд Трамп и Майк Помпео (справа) (Фото: Patrick Semansky/ AP)

Президент США Дональд Трамп обсуждал с конгрессменами и чиновниками кандидатов на пост госсекретаря, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В ноябре Трамп сообщил, что действующий глава Госдепа Майк Помпео говорил ему, что хочет сохранить эту должность. Однако президент США отметил, что он не против участия Помпео в выборах в сенат в случае, если возникнет угроза потерять место от Канзаса, на которое может претендовать госсекретарь.

По данным издания, чаще всего в таких разговорах упоминается советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. WP отмечает, что за последние месяцы у него стало больше дипломатических обязанностей. Он вместе с главой Минторга США Уилбуром Россом поехал на саммит АСЕАН в октябре, а также сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.

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Политика

Другим кандидатом называют глава Минфина США Стивена Мнучина. Одни источники WP утверждают, что он хочет получить должность госсекретаря, другие, что он не слишком продвигает себя на этот пост.

При этом, несмотря на то, что Мнучин и Помпео политические союзники, у них разные взгляды на внешнюю политику и, по мнению сотрудников нацбезопасности, позиция главы Минфина по Китаю может помешать ему возглавить Госдеп.

Кроме того, Трамп интересовался у законодателей и чиновников, как бы они отнеслись к тому, что госсекретарем станет посол США в Германии Ричард Греннел. Среди прочих кандидатур обсуждались спецпредставитель по Ирану Брайан Хук, а также сенаторы Марк Рубио и Том Коттон.

В ноябре источники Time сообщили, что Помпео намерен покинуть свой пост и уйти в сенат. Причиной этому собеседники издания назвали скандалы, которые сопровождают его работу в Белом доме и критику со стороны сотрудников госдепартамента.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Майк Помпео
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