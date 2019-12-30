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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись с места аварии в Псковской области. На ней видно, как в результате происшествия пассажирский автобус опрокинулся набок.

30 декабря в деревне Подборовье на трассе Р-23 автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации во время аварии в нем находились 50 пассажиров — граждан Белоруссии. В результате ДТП пострадал 21 человек, в том числе трое детей, их госпитализировали. По факту аварии СК начал проверку.

Теги: видео, ДТП, Псковская область
Материалы по теме
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Псковской области
Общество
В Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии
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