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Роскачество дало советы по выбору рыбных консервов

Консервы должны быть без вздутий и ржавчины и с герметичным швом, при этом белковый налет на поверхности рыбы или потемнение внутренней поверхности банки неопасны, сообщили эксперты Роскачества, передает «РИА Новости».

В консервах также могут появляться прозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония, или струвит, который безвреден и может принести лишь неприятные ощущения от хруста на зубах.

Эксперты напомнили, что следует обратить внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверить, выполняются ли они в магазине. Так, красную икру нельзя хранить не только при комнатной температуре, но и в холодильнике: идеальная температура для нее — минус 4–6 градусов.

В ведомстве отметили, что самые вкусные консервы получаются из свежевыловленной рыбы: к примеру, консервы из горбуши, произведенные на Дальнем Востоке в июле—октябре — в период путины. В другое время продукт готовят из замороженного сырья, но это не говорит о его низком качестве, добавили эксперты.

Роскачество составило рейтинг игристых вин ценой до 1 тыс. руб.
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Ранее в Роскачестве посоветовали, как выбрать колбасу к новогоднему столу. Эксперты отметили, что ее лучше покупать в заводской упаковке и не нарезать в торговом зале, так как в условиях комнатной температуры это негигиенично. Качественная «Докторская» же из-за стоимости ингредиентов будет стоить не менее 700 руб., в ней также не должно быть крахмала и мяса птицы, а вода в составе будет стоять на третьем месте.

Теги: Роскачество, рыбные консервы
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