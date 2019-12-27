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В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола. Об этом сообщается на сайте организации.

По ее словам, «Докторская» колбаса должна стоить не менее 700 руб. за кг, учитывая цену за сырье, из которого ее производят, и наценку магазина.

Она рассказала, что в состав такого продукта входят свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, а также соль, сахар, мускатный орех или кардамон. В «Докторской» не должны содержаться крахмал, клетчатка, растительные белки и мясо птицы. Вода в составе должна быть только на третьем месте.

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Эксперт отметила, что в колбасе должны быть определенные пищевые добавки с буквой «Е» — фиксатор окраски нитрит натрия (Е250) и антиокислитель (Е300 или Е301). По словам Семеновой, без последних двух добавок колбаса небезопасна и не имеет специфического «ветчинного» аромата. Помимо этого, в продукте могут быть стабилизаторы и регуляторы кислотности.

Эксперт также посоветовала выбирать колбасу в заводской упаковке, которая является гарантией того, что в продукт не попали дополнительные микроорганизмы. «Нарезка продукта в торговом зале на слайсере при комнатной температуре чрезвычайно негигиенична», — заявила Семенова.

При покупке сервелата необходимо проверить, чтобы его оболочка была сухой, чистой и плотно покрывающей продукт, рассказала эксперт. Шпик должен быть белого или розоватого цвета. По словам Семеновой, если он желтый, значит, продукт испорчен.

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По ГОСТу в состав сервелата входят 25% говядины, 50% жирной и 25% нежирной свинины. В него также могут входить мускатный орех, черный перец, сахар и нитрит натрия (Е250). Эксперт заявила, что помимо этих ингредиентов в составе сервелата больше ничего не должно быть. Семенова отметила, что сырокопченая колбаса не может стоить дешево.

Теги: Роскачество, колбаса, Новый год
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