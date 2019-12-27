В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год

Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола. Об этом сообщается на сайте организации.

По ее словам, «Докторская» колбаса должна стоить не менее 700 руб. за кг, учитывая цену за сырье, из которого ее производят, и наценку магазина.

Она рассказала, что в состав такого продукта входят свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, коровье молоко сухое цельное или обезжиренное, а также соль, сахар, мускатный орех или кардамон. В «Докторской» не должны содержаться крахмал, клетчатка, растительные белки и мясо птицы. Вода в составе должна быть только на третьем месте.

Эксперт отметила, что в колбасе должны быть определенные пищевые добавки с буквой «Е» — фиксатор окраски нитрит натрия (Е250) и антиокислитель (Е300 или Е301). По словам Семеновой, без последних двух добавок колбаса небезопасна и не имеет специфического «ветчинного» аромата. Помимо этого, в продукте могут быть стабилизаторы и регуляторы кислотности.