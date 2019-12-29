Один человек погиб при ДТП с автобусом и тремя машинами под Липецком

Один человек погиб при ДТП с автобусом и тремя машинами под Липецком

В Липецкой области один человек погиб, еще трое пострадали из-за столкновения автобуса и трех машин. Об этом РБК сообщили в главном управлении МЧС по области.

Согласно данным ведомства, ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон» в Елецком районе. В аварии столкнулись рейсовый автобус «Неоплан», легковой автомобиль «Форд Фокус», микроавтобус «Фольксваген» и грузовой автомобиль «КамАЗ».

Пострадавших госпитализировали в больницу № 1 им. Семашко города Ельца.

В МЧС отметили, что в ликвидации аварии приняли участие 13 человек и пять единиц техники.