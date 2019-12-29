В Эстонии перевернулся ехавший из Санкт-Петербурга пассажирский автобус

По предварительным данным, в автобусе находились 67 человек, девять из которых пострадали. Известно о четырех пострадавших гражданах Латвии, о россиянах пока информация не поступила

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Эстонии на трассе Таллин — Нарва произошло ДТП с участием автобуса, который следовал из Санкт-Петербурга в эстонскую столицу. Об этом сообщает Delfi.

По его данным, авария произошла в 4:45 по местному времени (5:45 мск). По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

«Авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса, в результате которой водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, в автобусе находились 67 человек, включая двух водителей. В результате произошедшего пострадали девять человек, среди них оказались четверо граждан Латвии. О том, сколько было россиян среди пассажиров и пострадавших, не сообщается.