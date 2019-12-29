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В Эстонии перевернулся ехавший из Санкт-Петербурга пассажирский автобус
По предварительным данным, в автобусе находились 67 человек, девять из которых пострадали. Известно о четырех пострадавших гражданах Латвии, о россиянах пока информация не поступила
Фото: Janis Laizans / Reuters

В Эстонии на трассе Таллин — Нарва произошло ДТП с участием автобуса, который следовал из Санкт-Петербурга в эстонскую столицу. Об этом сообщает Delfi.

По его данным, авария произошла в 4:45 по местному времени (5:45 мск). По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

«Авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса, в результате которой водитель потерял управление транспортным средством и съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, в автобусе находились 67 человек, включая двух водителей. В результате произошедшего пострадали девять человек, среди них оказались четверо граждан Латвии. О том, сколько было россиян среди пассажиров и пострадавших, не сообщается.

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Все пострадавшие, по информации портала, были доставлены в медицинские учреждения. Серьезных травм ни у одного потерпевшего диагностировано не было. Остальные пассажиры отправились в Таллин на другом автобусе, который предоставил перевозчик.

По данным Delfi, перевозчиком выступает европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines. Ее представитель не стал сообщать изданию об обстоятельствах происшествия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ecolines. В российском посольстве в Эстонии сообщили РБК, что в настояще время информация о числе пострадавших уточняется.

Теги: Эстония, ДТП, автобус
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