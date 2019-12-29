В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала россиянка

В аварии с автобусом на трассе Таллин — Нарва пострадала одна россиянка, сообщает российское посольство в Эстонии на странице в Facebook.

В посольстве уточнили, что речь идет о женщине 1984 года рождения. Она сообщила дипломатам, что получила травмы легкой степени тяжести и ей уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Автобус, направлявшийся в Таллин из Санкт- Петербурга, перевернулся утром 29 декабря. В нем находилось 67 пассажиров. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса, из-за которой водитель не справился с управлением. Из-за аварии травмы получили девять человек. Четверо из них были гражданами Латвии. Всех пострадавших доставили в медучреждения.