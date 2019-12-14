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КНДР сообщила о новом испытании на космодроме

Власти Северной Кореи сообщили о новом успешном испытании, проведенном на западном испытательном полигоне Сохэ, передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Как сказано в сообщении, испытание прошло вечером 13 декабря в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания.

Агентство не уточняет, что именно испытывалось на Сохэ.

В декабре стало известно, что Пхеньян не собирается обсуждать с Вашингтоном денуклеаризацию. По словам представителя Северной Кореи в ООН Кима Сонга, этот вопрос был снят с повестки переговоров, потому что стране не нужен длительный диалог с США, который работает на предвыборную кампанию президента Дональда Трампа.

По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, ядерного разоружения КНДР и любой другой страны невозможно добиться через санкции. Дипломат считает, что для этого необходимы «укрепление мер доверия» и переговоры.

Теги: КНДР, ракета, испытания
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