КНДР заявила о необходимости испытаний для защиты от ядерной угрозы США

Начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхон заявил, что проводимые Северной Кореей испытания необходимы для защиты от ядерной угрозы США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, в последнее время КНДР добилась больших успехов в укреплении обороноспособности. Начальник Генштаба отметил, что испытания дают опыт и новые технологии, которые будут применяться для разработки еще одного стратегического оружия для «непременного и надежного сдерживания и подавления ядерной угрозы США». «Мы накопили огромную силу», — сказал он.

Пак Чон Чхон заявил, что мир, развитие и будущее КНДР могут быть гарантированы только тогда, когда полностью будет обеспечен баланс сил. По его словам, Пхеньян должен быть готов справиться с политическими и военными провокациями.

«В ситуации острой конфронтации США и другие враждебные силы смогут расслабиться в конце года, только если воздержатся от провокаций», — отметил он.