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Политика ,  
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КНДР заявила о необходимости испытаний для защиты от ядерной угрозы США

Начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхон заявил, что проводимые Северной Кореей испытания необходимы для защиты от ядерной угрозы США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, в последнее время КНДР добилась больших успехов в укреплении обороноспособности. Начальник Генштаба отметил, что испытания дают опыт и новые технологии, которые будут применяться для разработки еще одного стратегического оружия для «непременного и надежного сдерживания и подавления ядерной угрозы США». «Мы накопили огромную силу», — сказал он.

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Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания

Пак Чон Чхон заявил, что мир, развитие и будущее КНДР могут быть гарантированы только тогда, когда полностью будет обеспечен баланс сил. По его словам, Пхеньян должен быть готов справиться с политическими и военными провокациями.

«В ситуации острой конфронтации США и другие враждебные силы смогут расслабиться в конце года, только если воздержатся от провокаций», — отметил он.

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КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

Вечером 13 декабря Северная Корея успешно провела испытания на полигоне Сохэ. По заявлению властей, оно прошло в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания.

В начале декабря в КНДР заявили, что сняли денуклеаризацию с повестки переговоров с США. Представитель страны в ООН Ким Сонг отметил, что Пхеньяну не нужен длительный диалог с Вашингтоном, так как он является уловкой, работающей на переизбрание президента Дональда Трампа в 2020 году.

Теги: КНДР, США, ядерное оружие
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