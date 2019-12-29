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Сенаторы оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Совете Федерации прокомментировали РБК обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошел 29 декабря.

Член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич заявил, что всегда есть надежда на потепление отношений между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, в ближайший год этого не произойдет.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика

«Хотелось бы, чтобы новая команда президента Украины сделала эти шаги, но, к сожалению, кураторы не поменялись, они дают прежние установки», — отметил сенатор.

Он заявил, что у американских кураторов остается тренд на противоречия между Москвой и Киевом и они продолжают работать в этом направлении. Клинцевич добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили провести обмен пленными, чтобы поддержать мнение населения о том, что он пытается решить проблему с Донбассом.

«Альтернативы минским соглашениям нет, но они не будут реализованы именно из-за такой позиции украинской стороны. Она откровенно саботирует минские соглашения», — заявил сенатор.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
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Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди также заявила РБК, что нет альтернативы минским соглашениям. По ее словам, их выполнение гарантирует стабилизацию ситуации в Донбассе. Она отметила, что обмен пленными нужно рассматривать как позитивную составляющую комплекса мер, необходимого для мира в регионе.

«Но нам необходимо с вами увидеть проявление доброй воли и со стороны Украины. Украине необходимо принять целый комплекс мероприятий: это и конституционная реформа, и амнистия, и целый комплекс мер, для того чтобы говорить о исполнении минских соглашений», — сказала сенатор.

Грызлов назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом политической волей
Политика

Днем 29 декабря Киев и Донбасс провели обмен пленными. В Киеве сообщили, что получили 76 человек. Самопровозглашенным республикам Донбасса передали 123 пленных.

Теги: Совет Федерации, обмен пленными, Украина, Донбасс, новости РБК
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