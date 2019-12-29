Сенаторы оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

В Совете Федерации прокомментировали РБК обмен пленными между Киевом и Донбассом, который прошел 29 декабря.

Член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич заявил, что всегда есть надежда на потепление отношений между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, в ближайший год этого не произойдет.

«Хотелось бы, чтобы новая команда президента Украины сделала эти шаги, но, к сожалению, кураторы не поменялись, они дают прежние установки», — отметил сенатор.

Он заявил, что у американских кураторов остается тренд на противоречия между Москвой и Киевом и они продолжают работать в этом направлении. Клинцевич добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили провести обмен пленными, чтобы поддержать мнение населения о том, что он пытается решить проблему с Донбассом.