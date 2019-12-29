Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
Грызлов назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом политической волей Политика, 17:52 Как дальнобойщикам отказаться от дизеля в грузоперевозках и сэкономить РБК и Scania, 17:47 В Свердловской области два пропавших туриста вернулись на базу Общество, 17:32 Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом Политика, 17:25 Как купить машину у продавца из другого региона без риска. Карточки РБК и Сбербанк, 17:07 В Красноярском крае произошел крупный пожар в магазине с пиломатериалами Общество, 17:03 Киев и Донбасс обменялись пленными Политика, 16:59 Киев передал Луганску россиян и бразильца в рамках обмена пленными Политика, 16:58 Российская лыжница вышла в лидеры общего зачета «Тур де Ски» Спорт, 16:44 Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту Экономика, 16:41 Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о самой холодной ночи декабря Общество, 16:29 Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 16:28 Чемпион Белоруссии опроверг информацию о назначении тренером Кононова Спорт, 16:21 Уход с награждения и заточка коньков. Скандалы с гимнами на хоккее Спорт, 16:16
Политика ,  
0 
Грызлов назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом политической волей

Киев и Донбасс проявили политическую волю, совершив обмен пленными. Об этом журналистам заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой», — сказал он.

Киев и Донбасс обменялись пленными
Политика

Грызлов отметил, что договоренность по обмену удерживаемыми лицами была достигнута при содействии России и ОБСЕ. По его словам, Киев и Донбасс обязались помиловать пленных и не возобновлять преследование освобожденных. Он добавил, что Киев также гарантировал «процессуальную очистку» тем, кому суд еще не вынес приговора.

По словам Грызлова, обмен стал шагом к реализации минских соглашений. Он также выразил надежду, что после этого киевские власти перейдут к работе над особым статусом Донбасса и согласованию его правовых аспектов с контактной группой. В частности, по закреплению этого статуса в Конституции Украины.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Киев и Донбасс обменялись пленными в воскресенье, 29 декабря. В офисе украинского президента Владимира Зеленского рассказали, что получили от самопровозглашенных республик 76 человек, республикам Донбасса были переданы 123 человека.

Теги: Борис Грызлов, Украина, Донбасс
Материалы по теме
Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом
Политика
Киев передал Луганску россиян и бразильца в рамках обмена пленными
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter