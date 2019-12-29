Грызлов назвал обмен пленными между Киевом и Донбассом политической волей

Киев и Донбасс проявили политическую волю, совершив обмен пленными. Об этом журналистам заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой», — сказал он.

Грызлов отметил, что договоренность по обмену удерживаемыми лицами была достигнута при содействии России и ОБСЕ. По его словам, Киев и Донбасс обязались помиловать пленных и не возобновлять преследование освобожденных. Он добавил, что Киев также гарантировал «процессуальную очистку» тем, кому суд еще не вынес приговора.

По словам Грызлова, обмен стал шагом к реализации минских соглашений. Он также выразил надежду, что после этого киевские власти перейдут к работе над особым статусом Донбасса и согласованию его правовых аспектов с контактной группой. В частности, по закреплению этого статуса в Конституции Украины.