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Киев подвел итоги обмена пленными с Донбассом

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Киев и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР завершили процесс обмена пленными. Об этом сообщается в аккаунте офиса в Twitter.

«Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
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Обмен пленными между Киевом и Донбассом начался около 12:00 мск. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, четыре удерживавшихся в Донбассе человека отказались от обмена с Украиной.

В ЛНР отметили, что передали Киеву 25 пленных, а Луганск получил 63 человека. При этом девять человек отказались возвращаться в самопровозглашенную республику.

Теги: Украина, Донбасс, обмен пленными
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