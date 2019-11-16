Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Ким Чен Ын оценил мастерство пилотов на учениях ВВС и ПВО Политика, 07:41 В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников Экономика, 07:22 Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты Технологии и медиа, 07:00 Два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче в Нью-Джерси Общество, 06:32 Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа Политика, 06:27 Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в Благовещенске Общество, 06:23 Nissan отзовет 450 тыс. машин по всему миру из-за риска возгорания Технологии и медиа, 06:06 Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров Политика, 05:58 Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице Общество, 05:22 Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа Политика, 05:03 Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе Общество, 04:58 Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения Технологии и медиа, 04:46 Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети Технологии и медиа, 04:39 В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса Политика, 04:34
Экономика ,  
0 
В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимального уровня заработной платы для работников бюджетной сферы не ниже двукратной величины прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, инициатива затронет таких специалистов, как медицинские и педагогические работники, а также о работников сферы культуры, трудящихся в государственном или муниципальном учреждении.

Авторы законопроекта заявили, что средства на эти цели планируется брать из доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты категории бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3,8%.

Решение правительства коснется сотрудников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других. На компенсацию этих расходов регионам выделят из федерального бюджета 100 млрд. рублей.

Теги: Госдума, законопроект, бюджетники, минимальная зарплата
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Минимальный размер зарплаты в России сравнялся с прожиточным минимумом
Политика
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter