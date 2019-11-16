В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимального уровня заработной платы для работников бюджетной сферы не ниже двукратной величины прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, инициатива затронет таких специалистов, как медицинские и педагогические работники, а также о работников сферы культуры, трудящихся в государственном или муниципальном учреждении.

Авторы законопроекта заявили, что средства на эти цели планируется брать из доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы». В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты категории бюджетников, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3,8%.

Решение правительства коснется сотрудников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других. На компенсацию этих расходов регионам выделят из федерального бюджета 100 млрд. рублей.