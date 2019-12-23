Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12,13 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас МРОТ составляет 11,28 тыс. руб. Таким образом, его величина увеличится практически на 7,5%. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, повышение МРОТ будет способствовать увеличению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых трудится в государственных и муниципальных учреждениях.

Также вице-спикер заявила, что увеличение МРОТ повлечет за собой рост различных социальных выплат, в том числе повлияет на оплату больничного, а также размер пособий по беременности и по уходу за ребенком. В некоторых регионах, отметила Карелова, минимальный размер оплаты труда будет выше установленного значения за счет повышающих коэффициентов и надбавок к зарплате для проживающих на Дальнем Востоке и на севере страны.

Госдума приняла законопроект в окончательном чтении 12 декабря.