Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 руб. потребуется 20,9 млрд руб. из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда Максим Топилин.

«Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов — 15,1 млрд руб.», — заявил он.

Министр сообщил, что МРОТ возрастет на 7,5% и составит 12130 руб. Его повышение затронет около 3,2 млн. россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. По оценке Минтруда, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд. руб.

В августе Минтруд России опубликовал предложения по повышению минимального размера оплаты труда. Ведомство предлагало установить прожиточный минимум по стране за второй квартал 2019 года в размере 11 185 руб. на человека. Для трудоспособного населения показатель должен составить 12 130 руб., для детей — 11 004 руб., для пенсионеров — 9236 руб.