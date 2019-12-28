В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

Российская и украинская стороны продолжают начавшиеся 26 декабря переговоры в Вене по транзиту газа после 1 января 2020 года. Об этом РБК сообщил представитель «Газпрома».

«Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются», — заявил он.

Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил, что переговоры затянутся на выходные. «Возможно, будем [работать с «Газпромом»] и сегодня [28 декабря], и завтра [29 декабря]», — уточнил он.

В пятницу, 27 декабря, «Нафтогаз Украины» подтвердил поступление от «Газпрома» остатка компенсации по решению Стокгольмского арбитража общей суммой в $2,9 млрд за недопоставленный транзитный газ.