В Москве задержали продававшую несуществующие билеты на елки женщину

В Москве полицейские задержали приезжую, которая продавала несуществующие билеты на новогодние представления. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

По данным главка, в полицию с заявлением о мошенничестве обратились 18 родителей, которые рассказали, что увидели в СМС-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Они связались с продавцом и перевели ему деньги, однако билеты им никто не отправил.

Среди потерпевших было много многодетных и малообеспеченных семей, а также семьи с детьми-инвалидами.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую, которой оказалась 46-летняя женщина. Возбуждено дело по ст. 159 УК России (мошенничество).