Синоптики не исключили снег в Москве на Новый год

Синоптики не исключили снег в Москве на Новый год

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи. Об это РБК сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«30 декабря будут отрицательные значения температуры и прогнозируем умеренный снег. Главная интрига заключается в том, сохранится ли он дальше, потому что 31 декабря начинается повышение температуры», — сказал Вильфанд.

По предварительным прогнозам синоптиков, снег будет лежать в новогоднюю ночь, несмотря на температуру в 1–2 градуса выше нуля. Вильфанд уточнил, что снегопад не позволит слепить снеговика, но ожидается снежный наст. При этом 31 декабря осадков в Гидрометцентре не ждут.

«Основные осадки выпадут 30 декабря. Не исключено, что и ночью 31 декабря. Это будет снег и мокрый снег толщиной 3–5 мм, но это будет заметно», — заявил Вильфанд.