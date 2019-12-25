Власти Москвы сообщили о девятибалльных пробках из-за Кремлевской елки

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает о восьмибалльных пробках, а в Центре организации дорожного движения — о девятибалльных. Власти Москвы связали заторы с проведением общероссийской новогодней елки в Кремле

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Загруженность дорог в Москве днем в среду, 25 декабря, из-за проведения Общероссийской новогодней елки достигла девяти из десяти баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Это предновогодняя Москва. Количество автомобилей из области увеличивается в последнюю неделю декабря. Сегодня Кремлевская елка, дети на нее съезжаются. Из-за этого движение ограничено», — сказали в ЦОДД. В пресс-службе также заявили, что к 15:00 мск уровень заторов упадет до восьми баллов, а после 19:00 снова ожидаются девятибалльные пробки.

Как отмечается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), пробки в восемь и девять баллов на дорогах — ожидаемое явление. «Сегодня до окончания часа пик (20:30) только общественный транспорт. На машине никак. Совсем», — говорится в сообщении ЦОДД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 15:00 мск, пробки снизились до восьми баллов. Основные заторы, по данным сервиса, наблюдаются в Тверском районе, Замоскворечье, на Садовом кольце, Русаковской и Тульской эстакадах, Лефортовском тоннеле, шоссе Энтузиастов, в районе Лужников, на Мичуринском проспекте и других.